Twintig historische schepen meren aan langs Hoge der A voor ‘opwarmer’ DelfSail

Foto: Lars Faber

Het is een ‘opwarmer voor DelfSail’, maar voor de stad Groningen is GroningenSail gewoon een zomers festival aan de kades van het Hoge der A. Ongeveer twintig bijzondere oude schepen, die onderweg zijn naar Delfzijl, blijven voor twee dagen aangemeerd in Stad.

Het programma ging vrijdagochtend van start. Tijdens de twee dagen kunnen bezoekers langs de marktkramen, waar ook aandacht is voor duurzame initiatieven.

Vrijdagavond volgt een diner met buurtbewoners van het A-kwartier, waar voorbijgangers ook van mee kunnen genieten. Zaterdag staat GroningenSail vrijwel geheel in het teken van muziek, met de hele middag en avond livemuziek. Ook zijn op beide dagen een aantal historische schepen te bekijken.

Ad Langelaar ligt met zijn sleepboot uit 1930 aan de Hoge der A. Hij vertrok vier dagen geleden vanuit Vinkeveen voor een vaartocht die tot nu toe 211 kilometer lang is. Zijn boot, de Nostalgie, is ooit gebouwd op de scheepswerf en machinefabriek Botje, Ensing & Co. aan het Hoendiep. De boot is tien jaar geleden gerestaureerd. De originele motor zit er nog steeds in.

Dat de boot nog in Nederland vaart is nog best bijzonder. “Een Belgische opdrachtgever heeft twee schepen laten bouwen om ze te gebruiken in Afrika, om houtvlotten te slepen”, zegt Langelaar. En waarom de boot in Nederland is gebleven? “Ik denk door de recessie eind jaren ’20.”

De sleepboot deed in Noord-Nederland vooral dienst in sleepwerkzaamheden in de bietencampagne. Ook werd de boot ingezet tijdens de uitbreiding van de haven van Delfzijl, eind jaren ’50.

Het schip van Langelaar, maar ook een handvol andere schepen zijn nog tot zondagmiddag 14.00 uur te bewonderen. Daarna varen ze door naar Delfzijl. Komende donderdag 13 juni gaat hier het vierdaagse evenement DelfSail van start.