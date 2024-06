Tweede editie Blikopener Festival succesvol verlopen: “Waardevolle verbindingen ontstaan”

Op het festival kon er geluisterd worden naar verhalen van bezoekers van kledingbank de Zeecontainer. Foto: Milenco Dol

De tweede editie van het Blikopener Festival, dat afgelopen vrijdag en zaterdag plaatsvond in de voormalige Suikerfabriek, is een succes geworden. Volgens de organisatie zijn er waardevolle verbindingen gelegd.

Tijdens het festival werd aandacht gevraagd voor diverse maatschappelijke thema’s die in Groningen spelen. Samen met kunstenaars, ontwerpers en inwoners werden kunst en creativiteit ingezet om oplossingen te bedenken voor verschillende sociale vraagstukken. “Er zijn flink wat bijzondere verhalen gedeeld en ook zijn er waardevolle verbindingen ontstaan. Dat is precies waarvoor we dit doen”, vertellen initiatiefnemers Mark Fischer en Juul Huitema.

Expositie en theater

Op het festival was een uitgebreide expositie te bekijken, was er theater en werd een uitgebreid muziekprogramma aangeboden. “Door middel van kunst en cultuur willen we sociale verandering in gang zetten. Artiesten en kunstenaars zijn de afgelopen periode met inwoners aan de slag gegaan met onderwerpen als eenzaamheid onder jongeren, ongelijkheid en de kloof tussen Stad en het platteland. Deze resultaten werden gepresenteerd op het festival.”

“De verhalen raakten mensen zichtbaar”

Zo maakte kunstenares Madelinde Hageman samen met minderjarige jongeren van azc Groningen de fotostudio Joy & Sorrow. Met afbeeldingen en objecten lieten ze zien welke voorwerpen en activiteiten hen vreugde en verdriet brengen. “Het is heel bijzonder om te ervaren dat het publiek echt de tijd neemt om te ontdekken wat het verhaal achter deze fotostudio is,” vertelt Madelinde Hageman. “Mensen zijn oprecht geïnteresseerd en het raakt ze zichtbaar wanneer ik vertel over de 14- en 15-jarige jongeren die zonder hun familie naar Nederland zijn gevlucht.”

Geen eind- maar tussenstation

Op het festival raakten makers in gesprek met het publiek en werd gediscussieerd over oplossingen en mogelijkheden. Fischer en Huitema: “Door de dialoog verwacht ik dat het festival niet een eindstation is maar dat het een verbindend, leerzaam en vermakend tussenstation is voor alle betrokkenen.” Of er volgend jaar een derde editie van het festival komt is nog onbekend.