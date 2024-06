Tweede dag NK Atletiek levert driemaal goud op voor Team 4 Mijl en Groningen Atletiek

Foto: Erik van Leeuwen, Runner's World

Driemaal goud: dat was de mooie oogst voor atleten van Team 4 Mijl en Groningen Atletiek tijdens de tweede dag van het NK in Hengelo. De hoogste tree van het ereschavot was voor Nick Marsman, Britt Weerman en Jorinde van Klinken.

Nick Marsman won goud op de 3000 meter steeple chase. De 26-jarige fysiotherapeut, geboren in Ommen, liep een tijd van 8 minuten en 45,57 seconden. Marsman won eerder al diverse titels bij het NK Korte Cross.

Britt Weerman toonde bij het hoogspringen haar groeiende vorm na een langdurige blessure die haar vorige seizoen compleet vergalde. De 21-jarige won goud met een veelbelovende sprong over 1 meter 91. Haar nationale record staat op 1 meter 95. Haar clubgenote Sofie Dokter pakte het brons, met een sprong over 1 meter 85. Na die hoogte stopte ze, wellicht om zich te sparen voor de komende Olympische Spelen, waar ze zal meedoen aan de zevenkamp.

Het derde goud was voor Jorinde van Klinken. Ze werd voor de vierde maal nationaal kampioen bij het discuswerpen. Met haar worp van 64 meter 17 bleef ze de nummer 2, Alida van Daalen, slechts 63 centimeter voor. Damara Stoppels, ook van Groningen Atletiek, won brons met 50 meter 49. Van Klinken won vrijdag nog zilver bij het kogelstoten.

Zilver was er ook voor een clubgenoot, de 24-jarige kogelstoter Bjorn van Gils. Zijn beste worp was er eentje van 17 meter 76. Een klasse apart was Sven Poelmann van AAC uit Amsterdam. Hij bereikt met zijn kogel van ruim 7 kilo een afstand van 19 meter 70.