Twee scholieren uit Stad gooien hoge ogen bij Natuurkundeolympiade

Thomas van der Zwan van het Praedinius Gymnasium en Sam Bakker van het Willem Lodewijk Gymnasium zijn twee van de vijf winnaars van de eindronde van de Natuurkunde Olympiade 2024. Robert Stepanyan van de Trevianum Scholengroep uit Sittard was van de vijf de beste.

Aan de olympiade deden 2.200 scholieren uit het hele land mee. “Na de eerste ronde zijn tweehonderd leerlingen geselecteerd die het beste gepresteerd hadden”, laat de organisatie weten. “Deze groep kreeg een lesbrief met daarin stof beschreven die wordt gegeven in het eerste studiejaar op de universiteit. Deze informatie diende als voorbereiding op de tweede ronde die in april werd gehouden op de universiteiten in Groningen, Eindhoven en Utrecht. Naar aanleiding van deze opdracht zijn twintig deelnemers geselecteerd voor de eindronde.”

Colleges en ontspanning

De eindronde vond afgelopen week in Utrecht plaats. Men ging een week lang aan de slag met colleges, discussies en opdrachten. “Ook was er ruimte voor ontspanning. Zo is er een bezoek gebracht aan het onderzoekscentrum Differ in Eindhoven.” Bij Differ wordt onderzoek gedaan naar het gebruik en toepassing van duurzame energie. “Ook is er voor de groep een verhalen- en puzzeltocht gehouden door Utrecht.”

Georgië

Naar aanleiding van de eindronde besloot de organisatie dat Stepanyan het beste gepresteerd had. Ook vorig jaar wist hij te winnen. Naast Van der Zwan en Bakker werden Noah Herijgers van het Gemeentelijk Gymnasium uit Hilversum en Jesse Hanemaayer van CSG Dingstede uit Meppel uitgeroepen tot winnaar. Met hun vijven gaan ze een team vormen dat vanaf 15 juli meedoet aan het European Physics Olympiad. Dit wordt gehouden in Georgië. Teams uit vijftig landen doen mee aan dit evenement. Winnaars van de eindronde gaan normaliter naar de Internationale Natuurkunde Olympiade. Omdat deze dit jaar in Iran wordt gehouden is besloten om, vanwege de veiligheidssituatie in dit land, daar niet naar toe te reizen.