Twee personen aangehouden tijdens drugsactie in Stad; kilo’s drugs, geneesmiddelen en stroomstootwapens in beslag genomen

Foto via Politie

De politie heeft afgelopen donderdag twee mannen aangehouden tijdens een actie tegen online aanbieders van drugs.

De aangehouden personen zijn een 24-jarige man uit Sappemeer en een 22-jarige man uit Groningen. Volgens de politie zijn de twee verdachten op heterdaad betrapt.

Tijdens het onderzoek is ook een pand doorzocht. Daar werd ruim een kilo harddrugs in beslag genomen. Agenten vonden ook 1500 xtc-pillen, geneesmiddelen, een stroomstootwapen en verschillende soorten designerdrugs. Bij het pand werden ook een auto en contant geld in beslag genomen.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij zogenaamde ‘bezorgdiensten’, waarbij via sociale media-platformen zoals Telegram of Snapchat verdovende middelen worden aangeboden. De politie sluit vervolgacties binnen het onderzoek niet uit.