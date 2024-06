Twee jaar cel voor schutter in Paddepoel Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een inmiddels 38-jarige man die vorig jaar oktober kogels afvuurde in en om een woning in de Regulusstraat in Paddepoel kreeg dinsdag twee jaar celstraf opgelegd.

Van de twee jaar cel zijn acht maanden voorwaardelijk. De man zit al sinds het incident vast, waardoor hij nu nog iets minder dan een jaar hoeft te zitten. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.

De schietpartij, die plaatsvond op 28 oktober vorig jaar, zou het gevolg zijn van een conflict tussen de verdachte en een bewoner van de woning aan Regulusstraat. Daarbij zou zowel binnen als buiten de woning zijn geschoten. Na het incident werd een Burgernet-actie uitgedaan om uit te kijken naar een verdachte. Dezelfde avond nog werd de nu 38-jarige man aangehouden.

De man krijgt de straf ook opgelegd voor een aantal andere misdrijven, waaronder een mishandeling, vernieling, bedreigingen naar agenten en een medewerker van een supermarkt en het kopen van een gestolen mobiele telefoon.