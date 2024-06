Twee Groningse LHBTIQ generaties aan het woord over vroeger en nu

Foto: Lianne Darmeveil

In een driedelig interview tijdens het radioprogramma de OOG ochtendshow spreken twee Groningers uit de LHBTIQ gemeenschap zich uit over onderwerpen, zoals uit de kast komen, uitgaan en veiligheid op straat in Groningen. Dit is in het teken van Roze Zaterdag op 22 juni.

OOG Radio-presentator Saskia de Vries sprak hierover met de penningmeester van studentenvereniging Ganymedes, Evie Veenhuizen (23) en radiopresentator Rick van der Velde (51). Evie is een transgender vrouw en Rick is een homoseksuele man. Zij vertellen over de drempel die je over moet als je voor het eerst aan je directe omgeving gaat vertellen dat je anders bent dan ze misschien zouden verwachten. Ook hebben ze het over acceptatie op de universiteit en op het werk.

Hoe gaan je ouders reageren

Zowel Evie als Rick hebben weinig problemen gehad met uit de kast komen. “Mijn ouders hebben het geaccepteerd en de rest van de familie ook”, vertelt Evie. “De eerste stap is wel de moeilijkste om te zetten, want je hebt angst om afgewezen te worden.”

Voor Rick was het een ontdekkingstocht om erachter te komen dat hij op jongens viel. “Ik was begin twintig en had al vriendinnetjes gehad, maar dat voelde niet helemaal goed. Toen ging ik ontdekken of ik op jongens viel en dat bleek het geval.” Het was de vader van Rick die merkte dat er wat aan de hand was. “Ik begon dingen slordig te doen, zoals afspraken vergeten.” In het interview vertelt Rick hoe het ging toen hij uit de kast kwam. Tegenwoordig is hij al jaren gelukkig getrouwd met zijn echtgenoot.

Acceptatie op de universiteit

Presentator Saskia legt de volgende stelling voor: acceptatie in je dagelijkse leven aan de universiteit is helemaal geen punt.

Evie studeert biologie en merkt dat de intentie van de universiteit is om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. “ Soms is de uitvoering wat minder”, zegt ze. “Informatie is bijvoorbeeld lastig te vinden op de universiteitswebsite.”

Acceptatie op de werkvloer en veilig over straat

‘Ik heb eerder gewerkt bij een bedrijf waar de districtmanager duidelijk wel problemen met me had en me anders beoordeelde dan een andere medewerker”, vertelt Rick. Op zijn huidige werkplek wordt erop gelet om niet te discrimineren.

Het is volgens Rick en Evie over het algemeen wel veilig om over straat te gaan in Groningen. Of ze zich honderd procent vrij voelen is een ander verhaal. In het interview hoor je wat ze weleens mee hebben gemaakt in het openbaar.

De interviews die je hoorde in de OOG Ochtendshow zijn een verkorte versie. Het volledige interview kun je beluisteren in de OOG Roze Zaterdaguitzending op 22 juni van 13.00 – 15.00 uur op OOGradio.