Trainer Dennis van den Driessche weg bij GVAV vanwege onduidelijkheid selectie

Foto Andor Heij. Jonathan van Dorssen (tweede van links) scoorde vier keer voor GVAV tegen GRC.

Dennis van den Driessche stopt na de nacompetitie als trainer bij eersteklasser GVAV Rapiditas, omdat er veel onduidelijkheid is over volgend seizoen. Hij heeft met goedkeuring van de club zijn contract ingeleverd dat nog een jaar door liep.

Het was al bekend dat veel spelers zouden vertrekken bij GVAV, maar dat aantal is nog verder opgelopen. “Zestien van de 22 spelers gaan weg en ook de hele technische staf vertrekt. Ik was nog als enige over”, aldus Van den Driessche. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Er is sprake van een soort sneeuwbaleffect, maar ik ga dit ook op mezelf reflecteren”.

Onduidelijkheid

De leegloop was niet de enige reden voor de trainer uit Gorredijk. “Ik weet ook nog niet hoe het er volgend jaar uit gaat zien op het gebied van de technische staf en de spelers. Er is maar weinig bekend”.

Kwaliteit

“Er gaat heel veel kwaliteit weg”, vervolgt Van den Driessche. “Ik weet niet of we daardoor volgend seizoen kunnen presteren op eerste of tweede klasse niveau. Ik vind niet dat ik de goede persoon ben om GVAV naar de juiste weg te leiden”.

Niks vrij

Het bestuur van GVAV respecteert het besluit van Van den Driessche en gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Van den Driessche zelf weet nog niet wat hij gaat doen: “Ik ga niet actief op zoek naar een nieuwe club. Er is ook niks vrij. Misschien ga ik me wel een tijd richten op mijn gezin, alhoewel het voetbal daar al jaren een onderdeel van is. Ik zie wel wat er op mijn pad komt”.

Nacompetitie

Ondertussen probeert GVAV via de nacompetitie degradatie naar de tweede klasse te voorkomen. Zaterdag wordt in Friesland tegen Stiens gespeeld. Als die wedstrijd gewonnen wordt, volgt de finale om klassenbehoud tegen Hoogezand of FC Surhuisterveen op neutraal terrein.

Van den Driessche wil er alles aan doen om GVAV niet te laten degraderen: “Ik heb heel veel respect voor deze club. GVAV zit in mijn hart. Sommige mensen werken knetterhard voor deze club. We gaan de vlag uithangen als we er in blijven”.