Timmerdorp krijgt deze zomer een vervolg bij TuinInDeStad: “We gaan er een feestje van maken”

Foto: Frans Kerver / ingezonden

Bij TuinInDeStad aan de Tarralaan verrijst in de zomermaanden opnieuw een nieuwe woonwijk. Op het terrein zal de elfde editie van Timmerdorp Groningen gehouden worden.

De eerste negen edities van het timmerfestijn werden gehouden op het terrein van de Suikerunie. Vorig jaar gaven de oprichters het evenement uit handen aan TuinInDeStad. Frans Kerver koos daarbij voor een andere koers. In plaats van één week kon er vorig jaar vier weken getimmerd worden. “En dat is wat we dit jaar weer willen gaan doen. We gaan vier keer drie dagen in augustus een timmerdorp organiseren waarbij er op 31 augustus een groot eindfeest zal zijn.”

Vanaf half juni kunnen vrijwilligers en deelnemers zich aanmelden op deze website. “Op de pagina kunnen mensen zich al aanmelden voor de nieuwsbrief zodat ze op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.”

Verslaggever Kimberley Blaak maakte vorig jaar een reportage over het Timmerdorp: