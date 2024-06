Tim Hoeve (26) komend seizoen terug op het oude nest bij Donar

Foto via BNXT-league

Tim Hoeve is de twee speler die basketbalclub Donar voor komend seizoen heeft gecontracteerd. Na vijf seizoenen in Leeuwarden en Zwolle keert de geboren Groninger terug bij zijn eerste club.

Hoeve komt uit de jeugdopleiding van Donar en speelde van 2016 tot 2019 voor het eerste team van de Groningse basketbalclub. Daarna verkaste hij naar Aris in Leeuwarden, waar hij vier seizoen in actie kwam. Het afgelopen seizoen speelde Hoeve in Zwolle bij de Hammers.

“Ik ben blij met m’n terugkeer noar stad”, laat Hoeve weten. “Ik verheug mij op een uitverkocht Martiniplaza en natuurlijk ga ik mijn best doen om het landskampioenschap terug te brengen naar Groningen!”