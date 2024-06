Tim en Bart op tandem door gemeente: “Iedereen houdt van bomen maar op sommige plekken kan het groener”

Tim (r) en Bart on tour op de tandem. Foto: ingezonden

Groen en biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten in het huidige college. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? Tim van de Vendel van GroenLinks en Bart Hekkema van Partij voor de Dieren besloten om een peiling uit te voeren. Dat deden ze op de tandem.

Hoi Tim! Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Het huidige college is twee jaar bezig. Daarmee zijn we op de helft van deze raadsperiode. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, waarbij onze gemeente groener is geworden. De actie ‘Maai Mei Niet’ bijvoorbeeld waardoor je het bermbeheer ziet veranderen. Maar ook het aanplanten van groen met de bomen op de Grote Markt als kers op de taart. Maar waar staan we nu precies? Wat gaat goed, wat kan beter? En daarom hebben we een tour gemaakt op de tandem door de gemeente.”

Van Hoogkerk tot Ten Post, van Noordlaren tot Woltersum …

“Dat klopt wel redelijk inderdaad, haha. De portefeuille die ik binnen GroenLinks heb is vergelijkbaar met die Bart bij de Partij voor de Dieren heeft. Om die reden spreken we elkaar regelmatig. Onlangs ontstond het idee om met eigen ogen te bekijken hoe het er voor staat in onze gemeente met de ambities die we hebben op het gebied van groen en biodiversiteit. Ik heb thuis een tandem staan en we houden beiden van fietsen. En zo hebben we een rondje gemaakt door de gemeente. Onderweg hebben we heel veel filmpjes gemaakt die we komende zomer om de zoveel tijd willen publiceren op de sociale media van beide partijen.”

Zijn jullie weer tevreden huiswaarts gekeerd?

“Absoluut. Sowieso is het heel leuk om in deze tijd van het jaar de gemeente te zien. En dan zie je dat er al heel veel groen is. De dorpen in de oude gemeenten Ten Boer en Haren bijvoorbeeld. Maar ook de aanplant die recent gerealiseerd is. Een mooi voorbeeld is Meerstad, waar aan de Meerstadlaan een bos gaat verrijzen. Die bomen stellen nu nog niet zoveel voor, maar over tien jaar zal daar iets heel moois staan. Dat geldt ook voor de Grote Markt. Ondanks dat deze bomen al wat verder ontwikkeld zijn zal het de komende jaren nog mooier worden.”

Zijn jullie ook situaties tegengekomen waar jullie van geschrokken zijn?

“Er is nog wel werk aan de winkel. Er wordt vaak gekeken naar de 3-30-300-regel: 3-regel: dicht bij elke woning, school of werkplek staan minimaal drie volwassen bomen. 30-regel: elke buurt heeft minstens dertig procent boomkronen en daardoor schaduw. En dat zorgt voor een koelere buurt. 300-regel: vanuit iedere woning, school of werkplek is er binnen driehonderd meter een parkje waar je kunt verblijven en recreëren. Dat is nog niet overal het geval. Bij winkelcentra in Haren en Helpman bijvoorbeeld, waar het behoorlijk versteend is. Maar ook in verschillende dorpswinkelcentra kan wel wat groen worden toegevoegd.”

Je klinkt heel gepassioneerd. Kan dit beschouwd worden als een persoonlijk doel?

“Wie je ook bent, op welke partij je ook stemt, iedereen wordt blij van bomen en groen. Groen is gezond. Op tropische dagen ben je liever niet in een gebied waar alleen maar stenen liggen. Dat is niet gezond. Op veel plekken gebeuren al mooie dingen. Het Dolomietstraat in Vinkhuizen bijvoorbeeld dat nu klimaatbestendig wordt gemaakt. Wijken gaan op de schop waarbij je ziet hoe het ook kan. En het resultaat zie je op de Grote Markt: van een stenen massa naar water en bomen waar mensen graag vertoeven.”

Daarbij hebben we het ook over biodiversiteit want niet alleen mensen hebben er profijt van …

“Ik vind ‘Maai Mei Niet’ een heel mooi voorbeeld. En ja, dat is een project waarbij in het begin niet alles goed ging. Gaandeweg leer je welke plekken je toch moet maaien om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook leer je dat het slim is om een strook langs wegen- en fietspaden te maaien. Dat is een mooi leerproces waarbij Stadsbeheer alle complimenten verdient. En je ziet ook het resultaat hè? In het eerste jaar werd er geklaagd over het lange gras vol bloemen en bijen. Nu zijn we op een punt belandt waarbij er geklaagd wordt als de gemeente per ongeluk groenstroken te vroeg maait. Natuurlijk balen wij dan ook, maar de bewustwording is wel een heel mooi signaal.”

Je vertelt dat er al veel goed gaat. Wat nu als mensen dit artikel lezen en denken, nou, mijn straat kan wel wat vergroening gebruiken. Kunnen ze jullie dan bellen?

“Deze zomer gaan we filmpjes plaatsen over de stand van de vergroening. En als mensen leuke tips hebben, dan zijn die zeker welkom. Als we plekjes niet bezocht hebben die zeker bekeken moeten worden, dan kunnen er berichtjes gestuurd worden. Als je graag wilt vergroenen dan zou ik allereerst op de website van Duurzaam Groningen gaan kijken. Daar zijn subsidieregelingen te vinden maar wordt ook informatie aangeboden over het vergroenen van daken, het aanleggen van geveltuinen en het aansluiten van je dakgoot op bijvoorbeeld een regenton. Mocht je dan toch helemaal vastlopen dan kun je altijd nog bij ons aankloppen. Als er veel tips binnenkomen overwegen we om komende herfst een nieuwe serie te maken, wat hopelijk ook weer leidt tot meer inspiratie.”

