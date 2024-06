Tijdelijke verbinding over spoor tussen Meeuwerderweg en Hereweg gaat dinsdagavond dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

De tijdelijke verbinding over het spoor vanaf de Meeuwerderweg tot aan de Hereweg gaat komende dinsdagavond dicht. Dat gebeurt omdat de aannemer eerder wil beginnen met de sloop van de oude ringweg op deze plek.

De verbindingsweg werd aangelegd zodat bewoners van de Oosterpoortbuurt op meer manieren de wijk uit kunnen tijdens Operatie Ring Zuid. Maar de verbinding gaat twee weken eerder dicht dan gepland omdat de aannemer eerder wil beginnen met de sloop van de oude zuidelijke ringweg op deze plek. De aannemer hoeft zo minder vaak in de avonduren door te werken, waardoor geluidshinder wordt voorkomen. Ook is er zo meer tijd om de treinvrije periode van volgend jaar (7 mei tot 7 juli) voor te bereiden.

“We begrijpen dat de vervroegde afsluiting een tegenvaller is voor de automobilisten die wél van de oprit gebruik hebben gemaakt”, schrijft Aanpak Ring-Zuid over de vervroegde afsluiting. “Ook vinden we het vervelend dat we de toezegging aan de wijkbewoners dat de oprit tot 19 juli open is, niet kunnen nakomen. We hopen op begrip voor onze afwegingen.”

Aanpak Ring-Zuid verwacht dat er weinig extra verkeersdrukte ontstaat door de vervroegde afsluiting: “In de praktijk blijkt dat er, om verschillende redenen, minder auto’s gebruikmaken van de oprit dan verwacht. Verder zijn de vertragingen op de route Stationsweg-Zuiderpark-Trompsingel-Griffeweg inmiddels bij de meeste gebruikers bekend. Ook de hulpdiensten hebben ingestemd.”