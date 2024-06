Thomas Careman, Siemen Krikke en Jan Kruithof naar Be Quick 1887

Foto Andor Heij. Thomas Careman (l) in het shirt van Oranje Nassau.

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zich versterkt met drie nieuwe spelers, waaronder twee aanvallers met veel scorend vermogen.

De 31-jarige Thomas Careman komt over van eersteklasser Oranje Nassau. Careman speelde eerder bij Be Quick toen de ploeg in de derde divisie acteerde. Careman is de ‘all-time’ topscorer van ON. “Mijn ambitie is om met elkaar volgend jaar kampioen te worden en zo snel mogelijk terug te keren naar de vierde divisie”, aldus Careman. .

Ook middenvelder Jan Kruithof maakt de stap van ON naar Be Quick. De 24-jarige Kruithof kwam afgelopen seizoen niet in actie voor ON vanwege een blessure.

De derde versterking is aanvaller Siemen Krikke. De 23-jarige Krikke is topscorer van tweedeklasser Rolder Boys waar hij zijn hele leven speelt. Hij scoorde in competitieverband 22 keer.

Mogelijk dat Krikke zijn oude ploeg nog tegen komt in de competitie. Rolder Boys speelt zondag voor promotie naar de eerste klasse tegen WKE.

Be Quick trok in totaal negen spelers aan voor het volgende seizoen en hevelde enkele O-21 spelers over naar de eerste selectie. De overschrijvingsperiode voor amateurvoetballers sluit dit weekeinde.