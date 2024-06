Textielverwerking en dagbesteding voor verslaafden WerkPro krijgen plekje in gemeentelijke loods Ulgermaborg

Foto via Gemeente Groningen

Vanwege de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens moet WerkPro op zoek naar een nieuwe plek voor haar textielverwerking (GoudGoed Textiel) en haar locatie voor dagbesteding van verslaafden (Het Twaalfde Huis). De gemeente Groningen wil de koepel van sociale ondernemingen een handje helpen. De twee organisaties moeten daarom een plek gaan krijgen in een gemeentelijke loods, op de kruising van de Ulgersmaweg en de Beckerweg.

Volgens de gemeente is pand de enige, beschikbare locatie voor de twee organisaties, maar past deze ook goed bij de behoefte van Het Twaalfde Huis en GoudGoed. Het is voor deelnemers goed te doen om er op de fiets te komen en alle huidige deelnemers kunnen er een plekje krijgen. Wel moet het pand ingrijpend worden verbouwd en moet het omgevingsplan worden aangepast.

De gemeente erkent dat de komst van de twee onderdelen van WerkPro wel eens voor overlast kunnen zorgen. “De ervaring leert dat

mensen die gebruik maken van de dagbesteding voor hinder in de omgeving kunnen zorgen.” Meer gelijksoortige bedrijven of instellingen mogen zich daarom voorlopig niet in het gebied vestigen. Het gemeentebestuur stelt dat er een maatregelenpakket gaat komen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Het gemeentebestuur laat weten dat bedrijven en omwonenden woensdag een brief op de mat hebben gekregen over de plannen. Nog voor de zomer volgt er een informatiebijeenkomst.