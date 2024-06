Ten Boer wordt met komst GroningenFit sporthart van de regio: “Zwembad is positief over ons voorstel”

Foto: GroningenFit via Facebook

De trainingen van GroningenFit worden vanaf 15 juli aangeboden op het terrein van zwembad De Blinkerd in Ten Boer. Dat laat Jerymias Pirsouw van GroningenFit weten.

Hoi Jerymias! Hoe blij ben je met de nieuwe ontwikkelingen?

“Ja, heel blij. De afgelopen jaren zaten we met onze trainingslocatie en stormbaan in Ten Post. Daar moeten we vanwege de regelgeving vertrekken. En dan denk je, wat nu? Met hulp van de fractie van de ChristenUnie en de gemeente kwam al snel het idee op tafel om onze activiteiten voort te zetten op het terrein van zwembad De Blinkerd. Het laatste nieuws is dat zij positief tegen ons voorstel aankijken. Na de zomerstop, die voor ons eindigt op 15 juli, gaan we onze lessen aanbieden op het zwembadterrein. Eerst zal het gaan om een proefperiode met de intentie om uiteindelijk voor een langdurige en duurzame samenwerking te gaan.”

Hoe blij ben je met deze locatie?

“Ik denk dat het heel positief is. Het zal de positie van het zwembad en ook die van ons versterken. Het zwembad wordt in de nieuwe situatie een terrein waar je kunt recreëren en kunt sporten. Daarmee vergroot je de aantrekkingskracht. Op het terrein bieden we het programma aan zoals we dat hebben. Dus met bootcamp, met buitenfitness en met bokszaktrainingen. Ook kunnen we op het terrein de Groningen Fit Games organiseren die we opgezet hebben om voor meer competitie onderling te zorgen.”

Wat wordt het grootste doel?

“Dat er een sportieve ontmoetingsplek ontstaat waarmee we de sociale cohesie kunnen bevorderen. Met onze verhuizing naar Ten Boer krijg je inspanning en ontspanning rond het zwembad. En natuurlijk. Er zijn altijd nadelen. Je gaat weg uit Ten Post wat als gevolg heeft dat er mensen zijn die niet meer naast de deur kunnen trainen. Maar we krijgen daar ook veel voor terug. De Blinkerd is een heel mooi en goed onderhouden terrein. Het is afgeschermd en er bevinden zich goede facilitaire voorzieningen. Als je dat vergelijkt met de huidige plek: we trainen nu langs de openbare weg. Dat had nadelen. Want zeg nu zelf: is het prettig om met rode hoofden van inspanning aangestaard te worden door passerende automobilisten?”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik denk dat we in Ten Boer naar een hele mooie toekomst kunnen kijken. Ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden om een beweegfestival te organiseren. Daarbij kunnen we de samenwerking met andere sportclubs zoeken. En we kunnen ook actief de samenwerking zoeken met het zwembad. Eén van de onderdelen die wij kennen is aqua bootcamp. Dat is hier nog niet zo heel bekend, maar daarmee kunnen we wel heel mooi de combinatie zoeken met het zwembad.”

Je klinkt enthousiast …

“Met onze komst kun je van Ten Boer een sporthart maken. Er wordt spinning gegeven, er is een skeelerbaan, er wordt gevoetbald, er is een sporthal en het zwembad. Samen kunnen we het verschil maken op het gebied van gezondheid en welzijn. Gezondheid is vanzelfsprekend totdat. De leefbaarheid wordt gevormd door hoe je je voelt, wat de staat is van je lichaam. Stress, economische ontwikkelingen, de gevolgen van de gaswinning. Dat heeft allemaal invloed op de fysieke en mentale gezondheid. Dat was indertijd voor mij de reden om GroningenFit op te zetten. Dat gaan we nu voortzetten in Ten Boer. En wat zou het mooi zijn als we samen, met elkaar, het verschil kunnen maken.”