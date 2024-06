Taylor Swift-feest trekt veel fans naar Huize Maas

Foto: Paul Blom

Het Taylor Swift-feestje dat zaterdagavond in Huize Maas werd gehouden heeft veel Swifties op de been gebracht. Het feestje werd gehouden in de stijl van de Amerikaanse zangeres.

De opzet van het feestje is in de herfst van 2022 bedacht door twee vriendinnen die tijdens de coronacrisis fan werden van de zangeres. Ze voelden zich wat eenzaam en besloten om een feestje met andere Swifties te organiseren. Met een simpel concept: samen liedjes luisteren van de zangeres, meezingen en je eventueel ook verkleden als Taylor Swift. Het eerste feest, dat in Groningen werd gehouden, was een groot succes en smaakte naar meer. De afgelopen twee jaar vonden er Taylor Swift-feestjes plaats in Eindhoven, Utrecht en Leiden.

Verkleed

De editie die zaterdagavond in Huize Maas plaatsvond was volgens OOG-verslaggever Paul Blom een groot succes. “De avond werd bezocht door ongeveer 150 mensen, voornamelijk dames. Onder begeleiding van een dj en een lichttechnicus werd het repertoire van Swift ten gehore gebracht waarbij er in de zaal meegezongen en gedanst werd. Veel Swifties waren ook verkleed als de zangeres.”

Taylor Swift

Taylor Swift werd geboren in december 1989. Ze werd internationaal bekend met de single Love Story die in 2008 werd uitgebracht. Voor haar oeuvre heeft ze inmiddels veertien Grammy Awards, de belangrijkste muziekprijzen, ontvangen. Op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli staat Swift in de Johan Cruijff ArenA met The Eras Tour.