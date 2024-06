Taakstraf en rijontzegging voor man uit Groningen die tegen gevel woning knalde

Een 42-jarige man uit Groningen heeft maandag 140 uur werkstraf, een rijontzegging van twee jaar, een behandelplicht en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd gekregen van de politierechter. Vorig jaar knalde hij in zijn auto tegen de gevel van een woning in Tynaarlo.

Het incident gebeurde op 7 januari 2023. Eerder op die avond was de man zijn rijbewijs al kwijtgeraakt. Agenten troffen de man met zijn voertuig aan in de berm van de N386 bij Bunne. Omdat de politiemensen het niet vertrouwden werd hij meegenomen naar het politiebureau in Roden waar hij vervolgens alle medewerking aan een ademtest weigerde. Daarop kreeg hij een rijverbod van 24 uur. Kort daarna kroop hij toch opnieuw achter het stuur. Op de Dorpsstraat in Tynaarlo vloog de man uit de bocht waarbij de auto tegen een woning knalde en in brand vloog.

Eerder is de man ook al eens in verwarde toestand aangetroffen. Alle overtredingen samen en het onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid zorgen voor de forse straf.