Stijn Hintzbergen vindt passie voor basketbal terug in Groningen en blijft bij Donar

Stijn Hintzbergen - Foto via Donar

Stijn Hintzbergen speelt ook komend seizoen bij Donar. Dankzij de handtekening van de Tukker heeft de Groningse basketbalclub nu zes spelers onder contract voor komend seizoen.

Hintzbergen speelde tot januari bij BAL in Weert, waar hij na drie seizoenen zijn contract inleverde vanwege motivatieproblemen. De 2.11 meter lange Hintzbergen kreeg een paar maanden later toch weer zin in ballen en trainde daarom het afgelopen voorjaar al mee met Donar.

Dat kwam de club goed uit, stelt coach Coach Andrej Stimac, omdat Donar verlegen zat om een ‘inside speler’ die het de lange mannen van Donar op de trainingen lastig kon maken. Dat deed Hintzbergen zo goed, dat hij nu een contract krijgt in Groningen. “Stijn is een harde werker en dat is het belangrijkste. Ik zie hem als bescheiden en gretig om te slagen. Dat past bij het Donar DNA”, stelt Stimac.

Hintzbergen zelf is ook blij in Groningen: “Dankzij Donar heb ik weer een vlam in mijzelf gevonden en de passie voor het spel helemaal terug. Ik wil dit ook in alle opzichten laten zien en mijzelf volledig inzetten op en naast het veld. Hier wil ik mijn lengte en atletisch vermogen voor gebruiken zodat ik een goede dynamiek in het team toe kan voegen.”