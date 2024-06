Sterrenkundigen luiden noodklok over bezuinigingen; sluiting dreigt voor Gronings instrumentenlab

Foto: ESO

Nederlandse sterrenkundigen maken zich ernstig zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Het kabinet wil de geldkraan dichtdraaien op verschillende gebieden in de wetenschap. Als dat gebeurt, moet onder meer een Gronings instrumenten-laboratorium vrijwel zeker haar deuren sluiten.

Het kabinet wil de geldkraan dichtdraaien voor de zogenaamde ‘sectorplannen’, waardoor onder andere de hightech instrumentatie-laboratoria van NOVA (de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie) in Dwingeloo en Groningen in gevaar gekomen. Beide laboratoria worden geheel uit de Sectorplan-gelden gefinancierd.

De labs zijn 25 jaar geleden opgezet. Volgens NOVA zijn de noordelijke laboratoria uitgegroeid tot wereldspeler op het gebied van astronomische instrumentaten. De labs zijn volgens de wetenschappers niet alleen belangrijk voor de astronomie, maar voor de technologische economie van heel Nederland, want de studenten die in de labs werken gaan ook het bedrijfsleven in.

“Dit raakt ons inderdaad in het hart”, vertelt NOVA-voorzitter Carsten Dominik. “Elke wetenschapper begrijpt dat onze samenleving goede en slechte tijden kent, dat je met de conjunctuur mee moet bewegen en dat niet altijd alles financieel mogelijk is. Maar als de plannen die nu op stapel staan echt doorgaan, wordt alles wat we in 25 jaar hebben opgebouwd weggegooid. Een groot verlies en eeuwig zonde. Wij willen zo snel mogelijk in gesprek met de nieuwe minister van OCW om de alarmerende situatie te bespreken.”