Steekpartij aan Vrydemalaan: slachtoffer naar ziekenhuis, verdachte aangehouden

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Aan de Vrydemalaan in Groningen heeft vrijdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij één persoon gewond raakte.

De politie laat weten dat het incident rond 23.00 uur plaatsvond. Het slachtoffer van de steekpartij is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie wist, kort na het incident, een verdachte aan te houden. De politie is een onderzoek gestart naar de steekpartij. De dienst roept mensen met meer relevante informatie over het incident op zich te melden. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.