Statenfracties willen meer aandacht voor sociale veiligheid vrouwen in het ov

Foto: Rob Dammers - Deventer ICMm 4056-4066-4032 bij station, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66192410

Er moet meer gebeuren om vrouwen een veilig gevoel te geven in het openbaar vervoer en op stations. Dat vinden de Statenfractie van GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en de Partij vóór het Noorden.

De partijen haken daarmee in op een uitzending van televisieprogramma Pointer, waaruit blijkt dat ontzettend veel vrouwen een onveilig gevoel ervaren in de trein, bus of op het station. Vaak is dit vanwege een ervaring met of angst voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Meer dan een derde van de ondervraagden vermijdt daarom wel eens het gebruik van het openbaar vervoer. Andere vrouwen durven niet alleen te reizen of voelen zich zelfs genoodzaakt om zich te bewapenen.

De vier partijen stellen te zijn geschrokken de verhalen en willen dat er meer aandacht komt voor de sociale veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. Daarom moet er een onderzoek komen in onze provincie, stelt GroenLinks Statenlid Bas de Boer: “Helaas verbaast dit ons niet, maar dat maakt het niet minder ernstig. Als we willen dat ons vervoer echt ‘openbaar’ is, moet iedereen met een veilig gevoel in de trein of bus kunnen stappen. Wij willen duidelijk hebben wat volgens vrouwen nodig is om dit mogelijk te maken.”