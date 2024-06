Stadspartij en PVV: “Onjuiste informatie gedeeld over daklozen Spilsluizen”

Foto: Lars Faber

Het College heeft onjuiste informatie gedeeld over de daklozenproblematiek aan de Spilsluizen. Dat zeggen de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV. De partijen willen de wethouder komende woensdag opnieuw aan de tand gaan voelen.

Op de Spilsluizen verblijven sinds enige tijd daklozen. Een eerder debat in de raad ontaardde in een pittige discussie, waarbij de wethouder aangaf geen pasklare oplossing klaar te hebben liggen omdat de situatie complex is. “Er is een tekort aan opvangplekken”, vertellen raadsleden Yaneth Menger en Kelly Blauw. “Daklozen kamperen 24 uur per dag op een veldje aan de Spilsluizen. Dit leidt tot stank- en geluidsoverlast. Er wordt drugsgebruik gezien en tevens neemt de onveiligheid toe.”

“Omwonenden zijn bedreigd en achtervolgd”

De beide fracties melden dat de afgelopen periode meerdere omwonenden zich bij hen hebben gemeld. “De buurtbewoners worden dagelijks geconfronteerd met deze situatie. Uit ons onderzoek blijkt dat er al diverse meldingen gedaan zijn bij het Meldpunt Overlast, bij Open Hof en bij het Leger Des Heils en politie. Er zijn bij ons verhalen bekend dat omwonenden bedreigd en achtervolgd zijn door daklozen. Onze bevindingen staan haaks op dat wat de wethouder heeft gezegd, dat er maar weinig meldingen van overlast bekend zijn.”

“Er wordt weinig gedaan”

Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst in Open Hof, waarbij omwonenden hun verhaal konden delen. Ook de wijkagent was hierbij aanwezig. “Het blijkt dat alle bewoners dezelfde verhalen hebben. Men leeft met angst en veel overlast. Sommige bewoners durven zelfs niet meer in hun eigen huis te wonen. Het aanspreken van de personen die overlast veroorzaken is geen optie. Algemene tendens is dat omwonenden constateren dat er vanuit de politie weinig wordt gedaan. Er wordt wel contact gezocht. Agenten komen ook poolshoogte nemen. Maar na een gesprek gaat men weer weg.”

“Situatie werkt agressie en chaos in de hand”

Menger en Blauw: “In onze stad is er op dit moment geen nachtopvang. Het pand aan de Spilsluizen is te klein en het Leger des Heils is op zoek naar een andere locatie. Ons is duidelijk geworden dat medewerkers van Open Hof overbelast zijn met dagelijks vele daklozen die binnenkomen en waar ze geen ruimte voor hebben. Deze situatie werkt agressie en chaos in de hand.” De partijen willen weten wat de gemeente op korte termijn gaat doen aan de situatie en of er ook ondersteund kan worden bij het realiseren van een opvanglocatie.