Stadspartij baalt dat grote schermen tijdens EK niet mogelijk zijn: “Waar is onze bruisende stad gebleven?”

Foto Andor Heij. Cortinghlaan in oranje sfeer.

Over zes dagen begint in Duitsland het EK-voetbal. Hoe ver het Nederlands elftal ook komt, grote schermen zullen er niet geplaatst gaan worden in Stad. Raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen baalt.

“Als ik niet zo lang geleden in het buitenland kwam dan sprak ik altijd vol trots over mijn stad”, vertelt Hilboesen. “Groningen dat geen sluitingstijd heeft voor de horeca en waar van alles georganiseerd kon worden. En dat laatste wordt minder. Op beleidsniveau wordt het afgekaderd waardoor er geen ruimte meer is. Je krijgt als je iets wilt opzetten nul op je rekest. Voor het komende EK zijn er geen grote schermen mogelijk Maar wat het krom maakt: tijdens het kampioenschap worden er wel betaalde evenementen opgezet in Forum Groningen en in De Oosterpoort. Daarbij wordt er gesproken over de ultieme EK-beleving. Dat vind ik heel vreemd.”

“Ondernemers worden tegengewerkt”

Volgens de politicus wil de horeca maar wat graag iets ondernemen. “Zowel in de Poelestraat als aan de zuidzijde van de Grote Markt zijn ondernemers bereid om iets rond het EK te organiseren. Schermen zijn daarbij een mogelijkheid. Maar men wordt daarbij tegengewerkt waardoor het voor de ondernemers niet meer leuk is om er überhaupt over na te denken. Dus wat je doet is dat dat je ondernemers allerlei regels oplegt maar je gaat wel evenementen organiseren in panden die je zelf subsidieert en waar inwoners voor moeten betalen om binnen te komen. Dat is toch gek?”

“We willen toch graag die bruisende stad zijn?”

Hilboesen ziet een oplossing: “Als ondernemers met een plan komen kun je in plaats van dit direct af te wijzen beter eerst met elkaar om tafel gaan zitten. Wat zijn de wensen? Wat zijn de mogelijkheden? Mijn partij begrijpt dat niet alles mogelijk is. Er zullen regels moeten zijn. Maar we willen toch ook graag die bruisende stad zijn? Hoe ga je daar een middenweg in vinden? En daar moeten we het over hebben: het opstellen van visie waarmee we dat helder op papier zetten.”

“Wat als Donar of Lycurgus volgend seizoen kampioen worden?”

Daarbij gaat het in dit artikel nu over het EK maar volgens het raadslid gaat het over het hele spectrum. “Wat als FC Groningen volgend seizoen een prachtig resultaat neerzet en de beker wint? Moet dan het feestje weer gevierd worden in de Euroborg? Wat als Donar of Lycurgus landskampioen worden? Daar moet je in voorzien. En ik geloof ook heel sterk dat het mooie effecten teweeg kan brengen. Als kinderen zien hoe een sport gevierd en beleefd wordt op een Grote Markt, dan kan dat een aanzuigende werking hebben dat zij zelf ook actief worden om te gaan sporten. Dat zou toch een mooi doel zijn?”

“Ga in gesprek en stel een visie op”

Hilboesen vraagt zich ook af hoe houdbaar de situatie is. “Stel dat het Nederlandse elftal de finale bereikt. Dan zal er al een flinke gekte losgebroken zijn. Dan zul je daar iets mee moeten doen. Mensen zullen in dat geval ook naar de stad komen omdat ze verwachten dat er iets gaat gebeuren. Daar zul je op moeten acteren. En dat kan door serieus het gesprek aan te gaan met ondernemers, te kijken naar de mogelijkheden en daar een visie voor op te stellen. Wat is er mogelijk als dit gebeurt? Wat kunnen we doen wanneer zich dat voordoet? De wil is er. Nu het een mooi vervolg geven.”

Debat

De politicus overweegt ook om het onderwerp komende week op de agenda te zetten in de gemeenteraad. “Ik moet met mijn fractie overleggen hoe we dit vorm kunnen geven. Het indienen van een motie heeft weinig zin omdat dit zal worden weggestemd door de coalitie. Ik zoek meer naar een vorm zodat er goed gedebatteerd kan worden.”