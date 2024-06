Stadskudde op de vlucht voor vaccinatie: “Sommige schapen vonden we 2,5 kilometer verderop terug”

Foto: Stadskudde Groningen

Sommige mensen hebben last van prikangst. Sinds deze week weet de schaapsherder van de Stadskudde ook dat schapen het niet zo hebben staan op het krijgen van vaccinaties.

“De jaarlijkse Q-koorts-vaccinatie stond op het programma”, laat de schaapsherder weten. “Om deze te kunnen geven hadden we de schapen naar een weide op De Bunders op de Zernike Campus gebracht. In de vroege ochtend kwamen er verschillende meldingen binnen dat de kudde niet meer compleet was. Een deel van de schapen was in de nachtelijke uren uitgebroken en had zich opgesplitst en verspreid.”

“We staan niet snel raar te kijken van alle schapenstreken”

De schaapsherder trommelde hulptroepen op waarna er een zoekactie gestart werd om alle schapen weer bij elkaar te krijgen. “De meeste schapen troffen we op een afstand van 2,5 kilometer aan. Ze bleken in het Berenklauwbos te zijn. Daar hadden we de dieren afgelopen dinsdag opgehaald. Wij staan zelf niet snel raar te kijken van alle schapenstreken, maar dat ze zelfstandig terug zijn gelopen en ook de ingang van de afrastering wisten te vinden, daar staan wij wel van te kijken.”

“Alle schapen hebben de vaccinatie gekregen”

Uiteindelijk lukte het om alle schapen weer bij elkaar te krijgen. Of ze met hun actie de vaccinatie ook ontlopen hebben? “De afspraak met de dierenarts stond gepland om 11.30 uur. Om 11.15 uur was de hele kudde compleet. Ze zijn de dans dus niet ontsprongen en hebben allemaal hun Q-koorts-vaccinatie kunnen krijgen.” Q-koorts is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). Schapen, geiten en runderen vormen de belangrijkste bron. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts krijgt geen klachten. Mensen die wel ziek worden hebben last van symptomen die lijken op griep.

Stadskudde Groningen

De Stadskudde bestaat uit ongeveer 370 schapen. Zij verzorgen in Groningen het groenbeheer. Met hun herder trekken ze tijdens de zomermaanden kris kras door de stad om het groen te onderhouden. In de wintermaanden verblijft de kudde in een schaapskooi bij Weiteveen in Drenthe.