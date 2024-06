Stadsgidsen zien toename aan toeristen in Groningen

Je ziet ze steeds meer in Groningen: toeristen. Dan gaat het niet meer alleen om Duitsers die de bloemetjesmarkt komen bezoeken, maar om vakantiegangers uit alle delen van de wereld die de stad komen bewonderen. OOG TV liep een ochtend mee met stadsgids Titus Akkermans die toeristen rondleidt door Groningen.

De rondleiding begint deze keer bij het Eemskanaal, ter hoogte van de Tasmantoren. Daar ligt een grote boot, waar de opvarenden langzaam het dek opkomen. “Deze cruise is begonnen in Bremen, Duitsland. Vanaf daar voer de boot via Oldenburg en Papenburg naar Groningen”, vertelt Titus. Het is aan hem de taak om deze toeristen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in anderhalf uur door de stad te leiden.

Het Groningen Gidsenteam, waar Titus onderdeel van uit maakt, heeft een Arriva-bus geregeld die de vakantiegangers naar het centrum brengt. “Een collega van mij staat ze op te wachten en dan laten wij ze de prachtige stad Groningen zien.” De bus zit vol, dus de gids neemt zijn eigen vervoer: de fiets.

De stad in vogelvlucht

De wandeling begint bij de stadsschouwburg. De groep van voornamelijk zestigplussers loopt vanaf daar in de richting van het Prinsenhof. Titus begint zijn rondleiding met het laten zien van een kaart, waarop hij aanwijst waar de toeristen zich nu eigenlijk bevinden. “We zijn niet in Holland, we zijn in Nederland”, vertelt hij ze. “Holland bestaat uit twee provincies in het westen, wij zijn nu in Groningen.”

Op de Grote Markt last de groep een extra lange stop in, zodat de bezoekers wat toeristische kiekjes kunnen schieten. “We besluiten altijd à la minute, afhankelijk van de grootte en snelheid van de groep, wat we laten zien. Maar er zijn altijd hoogtepunten, zoals de Martinitoren, de Grote Markt en Forum Groningen.”

In anderhalf uur kun je natuurlijk maar een klein deel van de stad zien, maar dat is niet erg volgens de gids. “Onze gasten weten nooit wat ze niet zien. We hopen dat ze herinneren wat ze wel hebben gezien”, licht hij toe.

Toerisme neemt toe

Titus werkt al jaren als stadsgids en heeft nog nooit zoveel aanvragen gehad voor wandelingen. “Het toerisme hier neemt toe: met cruiseschepen, bussen en individueel”, licht hij toe. “Dat komt onder andere doordat de infrastructuur in de stad klaar is en het prachtige Forum Groningen, dat de binnenstad echt een boost gegeven heeft. Daarnaast zijn we nog een relaxte stad: het is hier allemaal nog niet zo gehaast en druk als in de Randstad.”

Volgens de gids heeft Groningen niet alleen veel te bieden. De stad krijgt ook veel terug van de toeristen. “Je ziet dat horecagelegenheden, hotels en bars er veel profijt van hebben. De toeristische economie bloeit.” Titus ziet het als zijn taak om daaraan bij te dragen. “Als wij het goed doen, betekent dat ook een extra aantrekkingskracht voor de stad. Ik beschouw ons team als representanten en ambassadeurs van Groningen.”