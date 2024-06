Stadsboerderij Het Boegbeeld viert feest: “Rol in de wijk wordt steeds groter”

Foto: ingezonden

Feest is het zaterdag bij Stadsboerderij Het Boegbeeld aan het Koerspad in de wijk Lewenborg. De boerderij viert zaterdag haar tiende verjaardag en volgens Harma Berghuis is dat een groot succes geworden.

Hoi Harma! Het klinkt nog gezellig druk bij jou op de achtergrond!

“Dat is het ook. Terwijl het eigenlijk al afgelopen is. We zijn op dit moment druk bezig om alles op te ruimen. Maar we kunnen terugkijken op een hele leuke en geslaagde dag. En dat het hier nog gezellig is, dat komt omdat mensen toch nog wat blijven hangen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.”

Jullie organiseerden vandaag jullie jaarfeest. Waar bestond het feest uit?

“We hadden vandaag allerlei activiteiten op het terrein. Er was een markt waar een breed scala aan producten werd aangeboden. Je moet bijvoorbeeld denken aan kleding, lokale streekproducten en armbandjes. Er was een koor dat heel mooi gezongen heeft. Mensen konden zien hoe de schapen geschoren werden. En natuurlijk kon er kennisgemaakt worden met alle dieren op de boerderij.”

Was er veel belangstelling?

“Het was heel erg druk. Onze schatting is dat we vandaag rond de 1.000 mensen hebben mogen verwelkomen. Het jaarfeest organiseren we jaarlijks en we hebben edities gehad waarbij we richting de 1.600 bezoekers gingen. Maar dat waren ook jaren dat het heel mooi weer was. Vandaag is het iets grijzer en we weten dat er elders in de stad veel andere activiteiten zijn. Dus met deze 1.000 zijn we heel erg blij. En weet je wat zo mooi is? Onze plek in de wijk wordt steeds duidelijker. Er ontstaat een band met de wijk waarbij we bewoners ook regelmatig zien terugkeren bij ons. Je ziet dat we onderdeel worden van Lewenborg, dat we een rol vervullen. En daar zijn we heel blij mee.”

Wat jullie doen is ook best wel bijzonder hè?

“Veel mensen zullen deze plek nog kennen als de geitenboerderij. Op deze plek was de geitenboerderij Wegafarm gevestigd die hier ook een kinderboerderij had. Rond 2010 werd deze boerderij verkocht. Daarna zijn wij als De Zijlen in beeld gekomen waarbij wij nu op deze plek een kinderboerderij runnen. Behalve geiten zijn er tegenwoordig ook schapen, kippen, cavia’s en konijnen. De dieren worden verzorgd door medewerkers met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Dagelijks is er hulp van vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we op deze plek een theeschenkerij.”

En nu dus opruimen?

“Klopt. En als we dat gedaan hebben gaan we nog even heerlijk nagenieten van deze mooie dag. Wij zijn erg tevreden.”