Stadjer (26) aangehouden die beveiligers gekneusd oog en hersenschudding bezorgde

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige man uit Groningen aangehouden, omdat hij een beveiliger bij een horecazaak aan de Peperstraat mishandelde.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum vertoonde de man voor de mishandeling al agressief gedrag in de buurt. De beveiliger mengde zich in de situatie en kreeg een klap op zijn oog. Dat leverde deze beveiliger een gekneusd oog en een hersenschudding op.

De verdachte nam vervolgens de benen, maar kwam een uur later toch weer in beeld bij de politie. Daarop werd de man aangehouden.