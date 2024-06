Stadjer (18) aangehouden voor ‘poging tot doodslag’ na zware mishandeling in Poelstraat

Foto via Politie.nl

De politie heeft maandagochtend een 18-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot doodslag. De man wordt ervan verdacht dat hij op 14 december vorig jaar een 27-jarige man uit Limburg zwaar heeft mishandeld in de Poelestraat.

De Stadjer werd aangehouden dankzij tips. De politie verspreidde begin maart beelden van het incident. Begin april werden de heftige beelden ook getoond in het AVROTROS-televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer, een man uit de gemeente Roerdalen, was op de bewuste donderdag voor zijn werk in Groningen en ging ’s avonds de stad in om een hapje te eten. De man belandde in een kroeg, waar hij rond 04:00 uur vertrok. Hij pakte zijn jas en ging naar buiten. Vanaf dat moment kan hij zich niets meer herinneren, maar camera’s in het uitgaanscentrum registreerden wel wat er met de man is gebeurd.

Op beelden is de man te zien terwijl hij met vier anderen in de Poelestraat loopt. Er lijkt een discussie te ontstaan en schijnbaar uit het niets wordt het slachtoffer aangevallen. Er volgt een ernstige mishandeling waarbij de Limburger meerdere keren wordt geslagen. Het slachtoffer raakt daardoor buiten bewustzijn. Nadat een andere persoon probeert om de aanvaller weg te houden bij het slachtoffer, schopt de verdachte de 27-jarige man in zijn gezicht.

De Limburger werd uren na het incident wakker in het ziekenhuis, waar bleek dat hij meerdere breuken en kneuzingen opliep door de klappen en trappen.