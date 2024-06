Stad scoort goed qua speelplekken, maar slecht op sportaccommodaties

Foto: Mariëlle van Vondel

Kinderen in de gemeente Groningen zijn het beste uit in de hele provincie, als het gaat om buiten spelen en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek.

Het betreft een onderzoek van het Mulier Instituut, dat gespecialiseerd is in onderzoek rond sport en bewegen. De zogenoemde beweegvriendelijkheid in de stad krijgt 74 punten, op een schaal van nul tot honderd, in een overzicht van het Mulier Instituut, dat gespecialiseerd is in onderzoek rond sport en bewegen.

Uit het onderzoek blijkt dat Groningen vooral goed scoort op de hoeveelheid speelplekken in de buurt, namelijk 99 punten. Op het aantal sportaccommodaties scoort de stad een magere 59 punten op een schaal van 100.

Het Mulier Instituut stelt dat buítenruimtes die uitnodigen om te bewegen belangrijk zijn, omdat meer dan de helft van de Nederlanders die ruimte actief gebruikt. Daar valt bijvoorbeeld een speeltuin onder, maar ook zaken als fietsen, hardlopen en wandelen.