Staatssecretaris ‘Groningen’ lijkt in nieuwe kabinet terug te keren

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

In het nieuwe kabinet, dat naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van deze maand wordt beëdigd, zal zich ook een staatssecretaris bevinden die belast is met Groningen. Daarmee krijgt Hans Vijlbrief (D66) een opvolger. Dat melden bronnen in Den Haag.

Dinsdagmiddag maakten de formerende partijen PVV, BBB, VVD en NSC bekend dat er een akkoord is bereikt over de verdeling van de ministeries en de kandidaten. De partijen vertelden dinsdag dat de verdeling van de ministeries en de bewindspersonen later deze week bekend wordt gemaakt. Bronnen in Den Haag melden dinsdagavond dat het nieuwe kabinet-Schoof vijftien of zestien ministers krijgt. Daarnaast komen er twaalf of dertien staatssecretarissen. Eén van de staatssecretarissen zal belast zijn met ‘Groningen’. Deze bewindspersoon zal geleverd worden door de BBB. Het Groningse Statenlid Eddie van Marum wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor de functie.

De functie van staatssecretaris ‘Groningen’ ontstond op 10 januari bij de benoeming van Hans Vijlbrief. Daarvoor viel de gaswinning onder het departement Economische Zaken en Klimaat. Hoewel Vijlbrief officieel ook onder de vleugels van dit departement werkt kan hij zich vanuit zijn functie specifiek richten op de problematiek en de gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld. Om goed in verbinding te kunnen staan met de inwoners werkt Vijlbrief enkele dagen per maand vanuit de provincie. Op 19 april werd het Groningenveld definitief gesloten. De versterkingsoperatie zal echter nog vele jaren in beslag nemen.