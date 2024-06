Spelverdeler Uroš Planinšič (26) tekent voor twee seizoenen bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Uroš Planinšič heeft een tweejarig contract getekend bij Nova Tech Lycurgus. De 26-jarige Sloveen komt over van Calcit Kamnik in Slovenië.

Voor de spelverdeler is het zijn eerste avontuur in het buitenland, vertelt Planinšič: “Ik wil nu graag een stap voorwaarts maken. Ik heb een aantal gesprekken gehad met Arjan Taaij en coach Mark Lebedew. Dat gaf me het gevoel dat Nova Tech Lycurgus voor mij een goede plek is om de komende jaren te zijn. Nederland is een mooi land om te wonen. Voor mij is het belangrijk om je ergens goed te voelen. Dan kom ik tot de beste prestaties.”

Directeur Arjan Taaij laat namens Lycurgus weten zeer content te zijn met het binnenhalen van Planinšič: “Met Uros voegen we een bekwame spelverdeler toe aan de selectie. Hij is een zeer stabiele setter met internationale ervaring en ambities om na de Olympische Spelen het nationaal team te gaan leiden. En met een tweejarig contract creëren we ook stabiliteit op deze plek.”