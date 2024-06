SP en GroenLinks willen onderzoek naar patronen in gezondheidsklachten rondom Icopal in Hoogkerk

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen en de GGD moeten een onderzoek uitvoeren naar patronen in gezondheidsklachten rondom dakleer- en bitumenfabriek Icopal in Vierverlaten (Hoogkerk). Hiervoor pleiten de raadsfracties van de SP en GroenLinks na een onderzoek van RTL over zorgkosten in bepaalde gebieden.

Het onderzoek toont aan dat zorgkosten in het gebied met postcode 974 (delen van Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk) zo’n 67 euro per jaar hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. RTL insinueert een relatie met bitumenfabriek Icopal in Vierverlaten. Bepaalde kankersoorten komen er vaker voor, stelt het Integraal Kankercentrum Nederland. Hoewel geen direct verband met Icopal’s uitstoot is aangetoond, roepen experts op tot verder onderzoek.

De gemeente Groningen liet al aan RTL weten de zorgen van bewoners te erkennen, maar ziet (evenals de GGD) geen directe aanwijzingen voor gerelateerde gezondheidseffecten. De provincie Groningen (de vergunningverlener voor de fabriek) liet donderdag weten serieus naar de resultaten te kijken. De provincie heeft het RIVM en de GGD om opheldering gevraagd, en zij onderzoeken de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

De gemeente Groningen moet zich hierbij aansluiten, vinden GroenLinks en de SP. De partijen willen weten of er sinds 2021 opnieuw ‘zeer zorgwekkende stoffen’ zijn aangetroffen bij de controles op de uitstoot van Icopal. Dat gebeurde voor 2021 ook al eens, waarna Icopal (onder last van een dwangsom) een vermijdings- en reductieprogramma moest opstellen. Daarnaast willen de SP en GroenLinks dat er een onderzoek komt naar patronen in gezondheidsklachten rondom Icopal. Hierbij moet de gemeente samenwerken met de GGD, vinden de twee partijen.