Seizoenkaarten FC Groningen uitverkocht; club heeft er 15.015 verkocht

FC Groningen heeft 15.015 seizoenkaarten verkocht voor het komende seizoen. Daarmee zijn de seizoenkaarten op.

Meer dan negentig procent van de seizoenkaarthouders verlengde hun abonnement bij FC Groningen, waarvoor ze tot en met zondag de tijd hadden. Dit resulteerde in een totaal van 15.015 seizoenkaarten, meer dan het aanvankelijk gestelde maximum van 14.500.

De oorzaak van de grote vraag naar seizoenkaarten is volgens FC Groningen de promotie naar de Eredivisie. In de dagen na de promotie kochten 3.000 fans een seizoenkaart. Ook het hogere percentage kaarthouders wat verlengde, is daar volgens FC Groningen een gevolg van.

De club laat weten dat supporters de komende dagen gebruik kunnen maken van ruildagen om eventueel naar andere beschikbare plaatsen in Euroborg te verplaatsen. Meer informatie daarover is hier te vinden.