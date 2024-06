Scotch & Soda weer failliet, lot vestigingen in Stad onduidelijk

De vestiging van Scotch & Soda aan de Brugstraat. Foto: Google Maps

Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd is de verkooptak van modemerk Scotch & Soda failliet. De winkels, waaronder de vestigingen aan de Brugstraat en de Grote Markt in Groningen, blijven voorlopig open. Maar of dat zo blijft bij een doorstart, is nog onduidelijk.

Het faillissement werd aangevraagd voor S&S Europe, de Noord-Europese (web)winkelorganisatie van het kledingmerk Scotch & Soda. Dit bedrijf ging in maart vorig jaar ook falliet. Na het faillissement van vorig jaar is Scotch & Soda gekocht door Bluestar Alliance, een in New York gevestigd bedrijf. Oorzaak van het tweede faillissement van woensdag zijn logistieke problemen na de doorstart en aanhoudende verliezen als gevolg daarvan, aldus het bedrijf.

Niet alleen in Nederland is faillissement aangevraagd,, maar ook voor de vestigingen in Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk. In totaal gaat het in deze vijf landen om 92 winkels en 721 medewerkers, waarvan 28 winkels en 320 medewerkers in Nederland. De curatoren, Michel Moeijes en Abslem Ourhris van Tanger Advocaten, laten weten dat er weer ingezet wordt op een doorstart. De curatoren denken twee weken nodig te hebben om een nieuwe eigenaar te vinden.

De winkels blijven voorlopig open, maar ruilen en geld terugkrijgen kan alleen in de winkels. Ook cadeaubonnen kunnen niet meer worden gebruikt. Of de winkels in Groningen ook open blijven na het faillissement is nog onduidelijk.