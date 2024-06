Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Berlagebrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Berlagebrug is in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur. “Het gaat om een aanrijding waar geen andere voertuigen bij betrokken zijn”, vertelt Wind. ‘Door nog onbekende oorzaak is de scooterrijder ten val gekomen. Daarbij heeft de persoon in diens val vermoedelijk een stoeprand geraakt.” Hulpdiensten waren snel aanwezig: “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.