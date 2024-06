Schapen en lammetjes Stadskudde gevaccineerd tegen blauwtongvirus

Foto: Sebastiaan Scheffer

De schapen en lammetjes van Stadskudde Groningen zijn vrijdag gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Daarmee zijn ze goed beschermd tegen het virus dat sinds afgeholpen herfst veel slachtoffers heeft gemaakt.

Eind april werden in ons land de eerste schapen gevaccineerd nadat twee adviescolleges toestemming hadden gegeven voor het gebruik van het vaccin. “De afgelopen periode is verschrikkelijk geweest voor zowel de dieren die met het blauwtongvirus besmet waren als de houders van deze dieren”, liet demissionair minister Piet Adema van Landbouw toen in een brief aan de Tweede Kamer weten. “Ik ben zeer verheugd dat er nu een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is waarmee veehouders hun dieren kunnen beschermen.” Afgelopen week werd bekendgemaakt dat er inmiddels ook een derde vaccin is goedgekeurd en gebruikt mag gaan worden.

Blauwtongvirus

Het blauwtongvirus wordt verspreid via kleine muggen, zogeheten knutten. De knutten slaan vooral toe bij schapen. Deze dieren krijgen te maken met hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong. Ongeveer 75 procent van de schapen die de ziekte krijgen, overleeft dit niet. Volgens boerenbrancheorganisatie LTO zijn er in Nederland sinds de uitbraak van het virus zo’n 55.000 schapen en 1.000 runderen om het leven gekomen .

Eén keer vaccineren

De schapen en lammetjes van de Stadskudde hoeven slechts één keer gevaccineerd te worden. Runderen moeten voor een optimale bescherming twee keer worden gevaccineerd, met een periode van enkele weken ertussen. De Stadskudde verblijft sinds enkele weken weer in de stad. Samen met hun herder trekken ze langs verschillende gebieden waar de dieren het groenbeheer verzorgen.