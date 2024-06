Samenspeelplek zorgboerderij De Mikkelhorst feestelijk geopend: “Samenspelen is belangrijk”

Loco-kinderburgemeester Ise en wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) openen de samenspeelplek. Foto: ingezonden

Met het doorknippen van een lintje is zaterdag de samenspeelplek bij zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren geopend. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en Bewegen noemt het samen kunnen spelen erg belangrijk.

De samenspeelplek is onderdeel van de speeltuin van de kinderboerderij. De afgelopen periode zijn verschillende speeltoestellen opgeknapt en andere zijn vervangen door nieuwe toestellen. Hierbij is er rekening gehouden om het gebied en de toestellen toegankelijk te maken voor kinderen die te maken hebben met een beperking. “Samen kunnen spelen is heel belangrijk”, vertelt Jongman. “Daarom zetten we als gemeente in op het realiseren van samenspeelplekken. Kinderen die te maken hebben met een beperking kunnen vaak niet meespelen in de reguliere speeltuinen omdat de ondergrond of de speeltoestellen letterlijk drempels vormen. In samenspeelplekken zijn deze obstakels er niet.”

Jongman kreeg bij de opening van de samenspeelplek hulp van loco-kinderburgemeester Ise. Zij laat weten blij te zijn: “Fantastisch dat deze speelplaats gemaakt is, want alle kinderen hebben het recht om buiten te spelen, met of zonder beperking.” Naast de samenspeelplek kreeg De Mikkelhorst zaterdag ook twee zonnedoeken cadeau van de gemeente. De speeltuin ligt namelijk op het zuiden en op zonnige dagen is het er lastig om een schaduwplek te vinden. Om spelende kinderen tegen de zon te beschermen kunnen er vanaf nu zonnedoeken opgehangen worden.

De opening van de samenspeelplek in Haren is het gevolg van een ondertekening in 2022. De gemeente sloot zich toen aan bij het landelijk Samenspeelnetwerk. De belofte die toen gedaan werd was dat er in drie jaar tijd drie samenspeelplekken gerealiseerd zouden worden. Daarnaast zal er bij vervanging van toestellen of bij de aanleg van een nieuwe speelplek worden gekeken of alle kinderen, met of zonder beperking, daar samen kunnen spelen. Soms zijn kleine aanpassingen voldoende, zoals de toegangspaden te verharden. Kinderen in een rolstoel kunnen hierdoor gemakkelijk bij een speeltoestel komen.