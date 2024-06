Rutte: “Als ik één ding mag wensen dan hoop ik dat de problemen en zorgen voor Groningers snel voorbij zijn”

Mark Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Scheidend demissionair premier Mark Rutte (VVD) stond zondagmiddag in zijn afscheidstoespraak uitgebreid stil bij het dossier Groningen. Hij vertelde dat als hij één ding mocht wensen dat hij zou willen dat de problemen en de zorgen zo snel mogelijk voorbij zijn.

Vanuit het Torentje nam Rutte zondagmiddag met een toespraak afscheid van veertien jaar premierschap. Daarbij ging hij in vogelvlucht langs de verschillende hoogte- en dieptepunten die hij heeft meegemaakt. “Eén van de belangrijkste dingen die ik als premier geleerd heb is dat je best doen en alles goed willen doen twee heel verschillende dingen zijn. En dan denk ik natuurlijk meteen aan Groningen en aan de toeslagenaffaire. Onder mijn verantwoordelijkheid is er veel mis gegaan. Dat trek ik mij ook aan. Ook persoonlijk.”

“Als politicus en als premier ben je niet ingehuurd om alleen maar spijt te hebben”

Rutte vertelt verder: “Ik heb de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met mensen die zich in hun eigen woning niet veilig voelen. (…) Ik verzeker u, zoveel onrecht en verdriet dat kruipt onder je huid. Die gesprekken zullen me altijd bijblijven. Maar als politicus en premier ben ik niet ingehuurd om alleen maar spijt te hebben. Dingen die niet goed zijn gegaan, die moeten rechtgezet worden. Dat is je taak. Dat heb ik en dat hebben we in de verschillende kabinetten die ik geleid heb, proberen te doen.”

“Als ik vandaag één ding mocht wensen”

“Maar het is diep frustrerend dat het niet sneller gaat. Tegelijkertijd heb ik er vertrouwen in dat onze opvolgers doorgaan op de ingezette weg naar herstel. En belangrijker nog, dat de Groningers daar op kunnen rekenen. Tegen hen zeg ik: als ik vandaag één ding mocht wensen, dan zou dat zijn dat uw problemen en zorgen zo snel mogelijk voorbij zijn. Dat u verder kunt. Dat wens ik u toe.”

Komende dinsdag wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Dat een scheidend premier een afscheidstoespraak houdt is niet eerder voorgekomen in Nederland. Ook een toespraak vanuit het Torentje is zeldzaam. Rutte volgt op 1 oktober Jens Stoltenberg op als secretaris-generaal van de Navo.