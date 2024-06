RUG valt twee keer in de prijzen bij ENLIGHT Impact Awards

(Foto: Fernando Gómez Larrea, Universiteit van Baskenland - UPV / EHU)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft twee prijzen gewonnen tijdens de ENLIGHT Impact Awards op 11 juni in Bilbao. Onderzoeker George Azzopardi ontving een award voor zijn project ‘Verbetering van de nationale en grensoverschrijdende veiligheid: Automatische detectie van gezichtsmorfingaanvallen’, Sander van Lanen viel in de prijzen met zijn project ‘Michi Noeki als sociale infrastructuur: een rustpunt in de wijk’.

ENLIGHT is een samenwerking van tien Europese universiteiten met als doel het faciliteren van uitwisselingen van studenten, professoren, kennis, innovatietechnieken en onderwijsmethoden. Als onderdeel van dit samenwerkingsband worden prijzen uitgedeeld aan onderzoeken die een grote bijdrage leveren aan de maatschappij.

Tijdens de ENLIGHT Impact Awards in Bilbao konden de zestie genomineerden hun project presenteren. De onderzoekers van de RUG wonnen twee van de zes prijzen.

Charmaine Borg was de derde genomineerde uit Groningen, met haar onderzoek ‘Invi Armband: Charmaine Borg , Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zij viel niet in de prijzen.