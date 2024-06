RUG-onderzoeker wint 15.000 euro voor studie naar oorsprong kleuren van bloemen en planten

Casper van de Kooi - Foto: Bram Belloni voor RUG

Dr. Casper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen is de winnaar van de Heineken Young Scientists Award 2024. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar hoe bloemen en dieren aan hun kleuren komen en hoe ze deze gebruiken.

De prijs is een vrij besteedbaar geldbedrag van 15.000 euro. De Heineken Young Scientists Awards worden tweejaarlijks toegekend aan jonge onderzoekers, die uitstekende wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers.

Van der Kooi heeft een achtergrond in zowel de biologie als de natuurkunde. Hij combineert de wetenschapsgebieden zijn zijn onderzoeken naar de oorsprong en functie van de kleuren van bloemen en vlinders. Zo wil Van der Kooi beter begrijpen hoe planten en dieren, en dieren onderling met elkaar communiceren.

De jury vond het ook belangrijk dat Van der Kooi een rol speelt in het maatschappelijke debat. Hij is regelmatig in de media te zien en maakt biodiversiteitskwesties daarmee bespreekbaar. Ook is Van der Kooi bezig met het schrijven van een kinderboek over plantenevolutie.