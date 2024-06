“Roze Zaterdag lijkt droog te gaan verlopen met regelmatig zon”

Foto: Rieks Oijnhausen

In Groningen wordt komende zaterdag Roze Zaterdag gevierd waarbij er tal van activiteiten op het programma staan. Maar hoe gaat deze dag qua weer verlopen? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Als we naar het weer in Europa kijken dan kunnen we concluderen dat de zomer tot nu toe behoorlijk dynamisch is met een tornado die vanavond gezien is in Noord-Frankrijk en eerder op de dag twee supercellen die veel neerslag brachten in Thüringen in Duitsland. Wat kunnen wij zaterdag in Groningen verwachten?

“Ik ben het met je eens dat de situatie voor mensen die het weer volgen zeker niet saai is. Bij ons is het gelukkig wel heel wat rustiger dan wat mensen vandaag in andere delen van Europa en ook in Zuid-Nederland voor de kiezen hebben gekregen. En eigenlijk heb ik wel goed nieuws. Wel een winstwaarschuwing want zaterdag is nog redelijk ver weg waardoor ik op dit moment niet een honderd procent adequate voorspelling kan geven. Maar ik denk dat het zaterdag een droge dag zal zijn met temperaturen rond de 21 of 22 graden.”

Die opmaat zien we eigenlijk in de tweede helft van deze week al ontstaan hè?

“Klopt. Ook op donderdag en vrijdag hebben we al warmere temperaturen. Ons gebied zal zaterdag tussen twee storingen in liggen. Er ligt een storing boven Bretagne en er ligt eentje boven Denemarken en de Noorse zuidkust. Dat betekent dat het bij ons betrekkelijk rustig is. De aangevoerde lucht is wel licht onstabiel wat zal leiden tot het ontstaan van stapelwolken. Verspreid is er wellicht een buitje mogelijk, maar ik denk eerder dat het volledig droog zal blijven.”

Dat betekent dus eigenlijk ideale omstandigheden voor alle festiviteiten die gehouden gaan worden …

“Ik denk dat het best wel een hele aardige dag gaat worden. De wind zal ook niet al te sterk zijn, komt uit het westen, rond de windkracht 3. De zon zal regelmatig te zien zijn waardoor we ook wel wat zonuurtjes mee gaan pakken. Ook op zondag verwacht ik dat de neerslagkansen klein zijn en dat de zon zich regelmatig laat zien.”