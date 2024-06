Roze Zaterdag begint al op Hoofdstation; ijsbeer bij Groninger Museum pist in het roze

Foto: Rieks Oijnhausen

Wie zaterdag naar Groningen gaat voor de oudste en grootste gay pride van het land en met de trein reist, komt op het Hoofdstation al in de juiste sfeer.

Arriva, NS en ProRail verwelkomen bezoekers van Roze Zaterdag op het station met een DJ en de Glitter Girls met make-up tafels. Hier kunnen bezoekers bijvoorbeeld een regenboogje op de wang laten zetten of professioneel make-up advies krijgen. Ook wijzen speciale medewerkers reizigers de weg op het station.

In de avonden heet het Groninger Museum bezoekers aan Roze Zaterdag welkom. Dat gebeurt sinds donderdagavond al met een roze verlichte pissende ijsbeer. Ook de avonden en nachten erna (tot zondagavond) staat de ijsbeer in het roze. Het museum zelf houdt ook activiteiten voor Roze Zaterdag, met een Queertour door de tentoonstelling Behind the Scenes en een Drag Bingo.