Roze Kameraden bij Feyenoord, misschien inspiratie voor FC Groningen?

Foto: Roze Kameraden. Op de foto zie je oprichter Paul van Dorst en Joost Kremers.

De Roze Kameraden is een supportersverening voor Feyenoord, dat als doel heeft gesteld om met gelijkgestemden in contact te komen. Het blijkt namelijk dat dit vandaag de dag nog steeds erg nodig is, zo vertelt Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden.



In het kader van de landelijke Roze Zaterdag 2024 in Groningen maakt de OOG Ochtendshow een serie radio-interviews over de vraag: “Waarom is roze zaterdag nog nodig in de gemeente Groningen?” In dit interview spreekt Annemieke Wellin met de oprichter van de Roze Kameraden van Feyenoord: Paul van Dorst.

In het stadion worden vaak de woorden Flikker en Homo als scheldwoord gebruikt zodra bijvoorbeeld de scheidsrechter in de ogen van het publiek een verkeerde beslissing maakt in het stadion. Dat is een voorbeeld van een niet-ideale situatie voor een jonge voetbalsupporter, die nog uit de kast moet komen. Dit is één van de redenen waarom in Rotterdam de LHBTI-supportersvereniging De Roze Kameraden is opgericht.

Een roze supportersvereniging voor FC Groningen is er nog niet. We hebben FC Groningen om een reactie gevraagd. Die is als volgt:

“FC Groningen wil graag een club zijn waar iedereen zich thuis voelt en welkom is. Op de werkvloer en op de tribunes wordt niemand uitgezonderd en zijn we allemaal FC-supporter. Mochten er supporters zijn die zich buitengesloten of zich niet welkom voelen, kunnen zij daarover in gesprek met ons SLO-team.”

De afkorting SLO staat Supporters Liaison Officers. Dit team fungeert als brug tussen de supporters en de club. Supporters die vragen hebben kunnen bij hen terecht. Ze hebben al goed contact met de fanatieke groeperingen op ‘Noord’, maar willen graag ook de beleving horen van andere supporters. (bron: FC Groningen.nl)

In de ochtendshow was een gedeelte van het interview te beluisteren. Zaterdag 22 juni wordt het interview in zijn geheel uitgezonden tijdens de Roze Zaterdag-uitzending, van 12.00 tot 15.00 uur op OOG Radio.