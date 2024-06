Roeland van der Schaaf volgt Max van den Berg op als voorzitter maatschappelijke stichting FC Groningen

Roeland van der Schaaf - Foto via Waterschap Noorderzijlvest

Roeland van der Schaaf is benoemd tot de nieuwe voorzitter van Stichting FC Groningen in de Maatschappij.

Van der Schaaf volgt Max van den Berg op, die de functie bekleedde sinds de oprichting van de stichting in 2010. De 53-jarige Van der Schaaf is op dit moment dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest en voormalig wethouder (PvdA) in de gemeente Groningen.

De stichting FC Groningen in de Maatschappij is gelieerd aan het FC Groningen, maar geen direct onderdeel van de club. De stichting zet zich in om bewegingsarmoede tegen te gaan en het belang van bewegen te promoten.