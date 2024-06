Rode Kruis organiseert hittebingo in Dorpshuis Hoogkerk

Voor het eerst sinds weken is het weer zomers warm. Dat is genieten geblazen, maar hitte kan gevaarlijk zijn. Daarom organiseert het Rode Kruis op woensdagochtend 3 juli een speciale hittebingo in Dorpshuis Hoogkerk.

Tijdens de hittebingo leren deelnemers over de effecten van hitte op de gezondheid en hoe zich voor te bereiden op hete dagen. Dorpshuis Hoogkerk doet ook mee aan een proef om koele binnenruimtes beschikbaar te stellen aan bewoners tijdens hittegolven.

De hittebingo is van 10:00 tot 12:00 uur. Deelname is gratis.