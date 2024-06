Regendagen als vandaag komen drie keer per jaar voor: “Niet uniek, wel bijzonder”

Wie maandag op pad moest kon niet zonder paraplu of regenkleding de deur uit. Maar hoe bijzonder is zo’n situatie? En krijgen we binnenkort zomers weer? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Er zal vandaag flink gemopperd zijn dat het maar bleef regenen. Maar hoe bijzonder is dit?

“Het is niet uniek maar het is inderdaad wel bijzonder. Gemiddeld heb je per jaar drie dagen dat het urenlang achtereen regent. Dat zoiets kan gebeuren moet je vergelijken met de kans op serieuze sneeuwval. Wil je dat er zich een mooi sneeuwdek vormt dan moeten alle puzzelstukjes precies op hun plaats vallen. Dat is met zo’n dag als vandaag ook zo. Het is niet één ingrediënt die dit veroorzaakt. Het is een samenspel.”

Kun je dat uitleggen?

“Wat exemplarisch is voor de zomer is dat de hoogtestroming vrijwel stilligt. Wat we vandaag zagen is dat er een klein lagedrukgebied precies over ons land trok. Doordat de hoogtestroming vrijwel stilligt trok dit gebied heel langzaam over. Het regengebied krulde om de depressie heen. Vooral bij ons leverde dit veel neerslag op. In Limburg is er ook regen gevallen maar slechts enkele millimeters. Dit komt omdat er aan de zuidkant relatief droge lucht werd aangevoerd waarmee de regen onderdrukt werd. Bij ons botste koelere lucht uit het noorden op die zachtere lucht. In combinatie met de warmere Noordzee intensiveerde dit de neerslag waardoor het tien uur achtereen kon regenen.”

En er is flink wat neerslag gevallen hè?

“Rond 21.00 uur was er in Stad 36.3 millimeter afgetapt. In Zuidhorn ging het om 40.5. In Scheemda (44.6) en Wagenborgen (46.2) is nog meer neerslag gevallen. In het oosten van de provincie hoost het op dit moment. De grens van het neerslaggebied ligt ten westen van Leeuwarden dus er komen zeker ook nog wel wat millimeters bij. Ook morgen, op dinsdag, hebben we overigens te maken met stevige plensbuien. Ik verwacht dat we deze zomer niet zo snel met droogteperikelen te maken zullen krijgen.”

Maar hoe exemplarisch is dit nu voor de maand juni? Zulke dagen zou je toch eerder verwachten in de herfst?

“Het is in principe altijd mogelijk. Als die puzzelstukjes maar op hun juiste plek vallen. Maar ik begrijp de vraag. Want juni associëren wij met mooi weer en warme dagen. En om heel vervelend te zijn: heb je enig idee hoe warm het vorig jaar op deze dag was? Toen zaten er in de avond heel veel mensen nog buiten op het terras want het werd 26.8 graden. Een dag later werd het tropisch met 30.4 graden. Vanmiddag was het om 17.00 uur 10 graden. Dat was net zo warm als op Eerste Kerstdag een half jaar geleden. Uiteindelijk lag de maximumtemperatuur vandaag op 12.4 graden. Dat is een evenaring van het kouderecord.”

Komende vrijdag start het EK voetbal. Veel mensen verlangen denk ik om de wedstrijden buiten op het terras met hun vrienden te kijken, met de barbecue binnen handbereik. Gaat dat lukken?

“De temperaturen lopen aan het einde van de week op. Dat komt omdat we onder invloed komen te liggen van een lagedrukgebied dat vanaf IJsland naar onze regio koerst. Dit lagedrukgebied komt echter zo dichtbij dat het ook regen mee gaat brengen. Dus qua temperatuur wordt het beter. Maar buiten televisie kijken en barbecueën kan alleen als je een zeiltje boven je terras hangt. Anders vrees ik dat je een nieuwe televisie moet gaan kopen.”