Regenboogkleurtjes verven in een tent bij Groninger Museum, ‘gaybrapad’ opgefrist voor Roze Zaterdag

Foto: Isa Geldof

Bij het Groninger Museum verrees dinsdagochtend een grote tent. Met grote potten verf en spatels werd een nieuw regenboogpad of ‘gaybrapad’ aangebracht op de Ubbo Emmiussingel.

Het regenboogpad bij het Groninger Museum ligt al sinds 2016 op de kruising tussen de H.N. Werkmanbrug (de ‘Museumbrug’), de Ubbo Emmiussingel en de Ubbo Emmiusstraat. Tot eind mei, toen het zebrapad tijdelijk werd weggehaald. Het ‘gaybrapad’ was toe aan een opfrisbeurt en dat gebeurt nu, met het oog op de aanstaande Roze Zaterdag.

Foto: Ingezonden (Ger) Foto: Rieks Oijnhausen

Komende zaterdag is Groningen de gaststad van Roze Zaterdag, de oudste landelijke pride. Tijden het evenement en de dagen eromheen zijn er allerlei activiteiten in de binnenstad, met de Grote Markt als centraal punt. Hier komt een groot podium Daarnaast is er een Pride walk, een informatiemarkt, een roze kerkdienst en zijn diverse optredens van landelijke artiesten tot lokale talenten. Er worden zo’n 30.000 tot 40.000 bezoekers verwacht.