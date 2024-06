Ranomi Kromowidjojo signeert autobiografie bij boekhandel Van der Velde

Mensen uit heel Nederland kwamen woensdag naar de signeersessie van Ranomi Kromowidjojo. Na een uur was de voorraad aan boeken bij boekhandel Van der Velde op de Grote Markt helemaal op.

Er werden flinke afstanden gereden voor een handtekening, foto en het boek van de drievoudig olympisch zwemkampioen. “Ik heb er anderhalf uur voor gereden. Mijn kinderen zwemmen en wilden heel graag het boek”, vertelt een bezoeker. Veel bezoekers namen ook een gesigneerd boek mee voor vrienden of familie wat ervoor zorgde dat de voorraad aan boeken helemaal op was na een uur.

Voor Ranomi is Groningen een thuiswedstrijd, de zwemster komt namelijk uit Sauwerd. “Als klein meisje had ik nooit verwacht dat er een boek zou komen. Al helemaal niet dat ik die mag signeren in de stad waar ik vandaan kom.” Haar boek is ook in de buurtwinkel in Sauwerd te koop.

Niet alleen de succesvolle zwemcarrière van Ranomi staat centraal. Het boek gaat ook over de tegenslagen die erbij kwamen kijken. “Het gaat veel meer over de mens achter de zwemster”, vertelt Ranomi. “Ik hoop dat mensen het leuk vinden om te lezen, voor sommige zal het herkenbaar zijn en anderen zullen er misschien inspiratie uithalen.”