Raakt geldpotje voor vergroenen daken en tuinen wel leeg? “In de laatste weken altijd veel aanvragen”

Foto: Ellen Beck

Inwoners van de gemeente kunnen nog een aantal weken aanspraak maken op een klimaatsubsidie om daken, gevels en tuinen te vergroenen. In tegenstelling tot eerdere jaren zit er nog geld in het potje. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie maakt zich echter geen zorgen.

Wijnja reageerde op vragen van de D66-fractie. Raadslid Andrea Poelstra: “De klimaatsubsidie van de Gemeente Groningen voor het vergroenen van daken en gevels en het ontstenen van tuinen, staat open van 15 januari tot 30 juni. Het beschikbare budget van 450.000 euro is echter nog niet op. Het aantal aanvragen en toekenningen voor deze subsidie blijft achter bij vorig jaar. Hoe komt dit? En is het College bereid om de subsidiepot langer open te stellen?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We weten niet hoe het komt”

Dat laatste is de wethouder niet van plan. “De klimaatsubsidie is een belangrijk instrument voor inwoners en ondernemers om te vergroenen. De afgelopen jaren zagen we dat het eigenlijk vanzelf ging. De energie zat er goed achter. Dit jaar is er nog geld beschikbaar. We weten niet hoe dat komt. Ik kan wel dingen gaan noemen die de oorzaak zouden kunnen zijn maar we weten het niet zeker.”

“We gaan mensen informeren dat er nog geld beschikbaar is”

“Wij denken niet dat als we de subsidie langer beschikbaar gaan stellen we ook dat bereiken wat we willen. Bovendien gaat er na 30 juni een nieuw jaar lopen met nieuwe subsidiemogelijkheden. Aan de andere kant: we hebben nog een aantal weken. En de ervaring is dat er in de laatste weken nog veel aanvragen binnenkomen. We gaan hier ook aandacht aan besteden. Via onze sociale media-kanalen en via Duurzaam Groningen gaan we mensen informeren dat er nog geld beschikbaar is. Mocht er aan het einde van de maand toch geld overblijven dan is er de mogelijkheid om dit bedrag op andere manieren in te zetten zodat we toch ons doel kunnen behalen.”

Mocht dit gaan gebeuren dan zal Wijnja de gemeenteraad hier over informeren.