Raad worstelt met Kardinge, Martiniplaza, Oosterpoort en Aan de Aa: “Slimme combinaties maken”

Als het aan de gemeenteraad ligt gaat Groningen geen voorzieningen kwijtraken. Maar tegelijkertijd erkent men dat het lastig gaat worden en dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden om alle ballen in de lucht te houden.

In de gemeenteraad werd woensdag de SIA besproken. SIA staat voor de Strategische Investeringsagenda. Normaliter komt een wethouder met een plan om bijvoorbeeld een muziekcentrum te bouwen. Dit plan bevat alle details waarna de gemeenteraad er haar mening over mag geven en er door middel van moties en amendementen aanpassingen gedaan kunnen worden. Met de SIA biedt de gemeente de mogelijkheid aan de raad om tijdens het proces mee te kijken. Wat gebeurt er? Welke stappen worden gezet? Hierdoor komt de raad meer aan het stuur te zitten en is er meer invloed.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Zo lang mogelijk alle ballen in de lucht houden”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Dit is een lastige en moeilijke agenda. Elke keer denk je, welk stapje hebben we nu gezet? Iedere keer zijn het kleine stapjes. Daarmee laat het College zien dat ze het heel serieus nemen en ons daarin ook heel goed meenemen. Maar het blijft lastig. Andere partijen maken vanavond heel duidelijk waar zij voor willen kiezen. Dat doen wij niet. Het is belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen. We willen geen van de voorzieningen kwijt. We willen alles houden. Daarom willen we zo lang mogelijk alle ballen in de lucht houden.” Van der Laan krijgt de complimenten van Joren van Veen van de PvdA: “Op zulke avonden kun je als partij heel makkelijk uit de heup schieten. Wat u vanavond doet, dat vind ik heel verfrissend.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Mijn moeder zei vroeger tegen mij: we willen allemaal wel eens iets”

Op tafel liggen vier grote investeringsprojecten: de ijsbaan op Kardinge, de Oosterpoort, Martiniplaza en Museum aan de Aa. De gebouwen zijn verouderd en er is vernieuwing nodig. Maar het geld is een groot probleem waarbij, mede door het ravijnjaar, er scherpe keuzes gemaakt moeten gaan worden. GroenLinks is de grootste partij in de gemeenteraad en ook deze partij is voorzichtig. Jeffry van Hoorn: “We staan voor grote uitdagingen. We hebben een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Maar er leven ook mensen in armoede. We willen dingen doen voor de mensen in onze gemeente. Maar we krijgen te weinig geld uit Den Haag om alles te kunnen doen wat we willen. Mijn moeder zei vroeger tegen mij: we willen allemaal wel eens iets. Maar willen is niet genoeg. Het moet ook kunnen. We zullen moeilijke keuzes moeten maken.” Toch wil GroenLinks die keuzes nu nog niet maken. Ook omdat het nu nog niet nodig is.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Museum aan de Aa staat niet bovenaan op ons prioriteitenlijstje”

De Partij voor de Dieren lijkt al wel een keuze gemaakt te hebben waarbij Museum aan de Aa gaat sneuvelen. “Bij de Oosterpoort opteren we voor een nieuwe gebouw met voorkeur in het Stationsgebied. Bij Martiniplaza zijn we niet getrouwd met de locatie. Dit zou ook heel goed op de Suikerzijde kunnen zijn. Museum aan de Aa staat niet bovenaan op ons prioriteitenlijstje. De ijsbaan op Kardinge is binnen onze partij een lastig discussiepunt, want het kost veel energie om ijs te maken.” Daar reageert Ietje Jacobs-Setz van de VVD op: “In Groningen is er veel kennis op het gebied van duurzaamheid. We kunnen ook zeggen dat we de meest energiezuinige ijsbaan ter wereld gaan maken.” Pechler: “Maar ook dat kost geld. En bij dit plan van de VVD vermoed ik dat het nog veel duurder uit gaat vallen dan waar we het nu over hebben.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Je kunt het ook omdraaien. Door de klimaatverandering is het straks nooit weer mogelijk om buiten te schaatsen. We hebben Kardinge dus nodig.” Pechler: “Misschien moeten we gewoon maar plat gaan en ons realiseren dat door het veranderende klimaat niet alle volkstradities meer mogelijk zijn.”

Daan Swets (Student & Stad): “Voor elk kaartje moet 20 euro worden bijgelegd”

Pechler is niet de enige politicus die twijfelt aan Museum aan de Aa. Dat doet ook Daan Swets van Student & Stad: “Het museum trekt jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers. Dat betekent dat voor elk kaartje dat verkocht wordt de gemeente 20 euro bij moet leggen. Wij denken dat Forum Groningen en het Groninger Museum effectievere organisaties zijn.” Joren van Veen van de PvdA: “Maar in het Museum aan de Aa wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Groningen. Zegt u dat dit niet hoeft?” Swets: “We zien de waarde van het kennen van de geschiedenis. Maar het bijleggen van 20 euro per bezoeker is veel geld. Wij zijn niet enthousiast hoe het nu wordt voorgelegd.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Onze eerste keuze is soberheid, geen opsmuk”

Peter Rebergen van de ChristenUnie erkent dat het maken van keuzes noodzakelijk is: “We zitten in een proces. Een proces dat makkelijker zou zijn als we alle details zouden kennen. Duidelijk is dat we keuzes moeten maken. Onze eerste keuze is soberheid: wij kiezen niet voor opsmuk.” Dat doet de wenkbrauwen van Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen fronsen: “Wat bedoelt u? Hebben we het over geen gouden kranen of tegeltjes? Waar wilt nu naar toe?” Rebergen: “Dat we geen toeters en bellen aan gaan leggen die niet beslist noodzakelijk zijn. Bij een project heb je het meest ultieme scenario. Wij adviseren om voor wat kleiner of soberder te gaan.” De ChristenUnie lijkt daarbij een ijsbaan niet perse in Groningen te willen houden: “Naast Friesland heeft het Noorden een goede ijsbaan nodig. Dat kan ook elders in de provincie of in het noorden van Drenthe.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De Nieuwe Poort kun je uitbreiden met drie verdiepingen waar je een hotel in stopt”

Andere partijen zoeken naar oplossingen. Want kun je misschien ook slim samenwerken? Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Allereerst de financiering. Bij de ijsbaan op Kardinge kijken we voor financiering naar andere gemeenten en naar de provincie. Waarom doen we dat niet bij Martiniplaza en de Oosterpoort die ook een duidelijke regiofunctie hebben? Maar je kunt ook op andere manieren naar gebouwen kijken. De Nieuwe Poort bijvoorbeeld. Stel dat je daar drie verdiepingen aan toe gaat voegen waar je een hotel in stopt. Dan ga je het op een andere manier aanvliegen en wordt het financieren ook anders.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Martiniplaza en Oosterpoort combineren in één gebouw”

Stadspartij 100% voor Groningen gaat nog een stapje verder door combinaties te gaan maken. Sijbolts: “Je kunt Martiniplaza en Oosterpoort combineren in één gebouw waarbij wij geen voorstander zijn van een nieuw muziekcentrum. Door te combineren ben je minder geld kwijt. Hierdoor hou je geld over voor andere projecten. Uiteindelijk kiest mijn partij er wel voor om eerst te investeren in mensen en daarna pas in stenen.”

Kelly Blauw (PVV): “Met de juiste keuzes kun je twintig procent op de begroting bezuinigen”

De enige partij die wel keuzes durft te maken is de PVV. Kelly Blauw: “We moeten schrappen wat niet urgent is. Wij kiezen niet voor een nieuw Martiniplaza of Oosterpoort. Wij denken dat het goed is om combinaties te maken. Daarnaast denken we dat het goed is om te stoppen met projecten als WarmteNet. Dit kost veel geld. Uiteindelijk denken wij twintig procent op de begroting te kunnen bezuinigen.” Daan Brandenbarg van de SP: “Ik neem aan dat we van uw partij straks allemaal moties en goeddoordachte amendementen tegemoet kunnen zien hoe u dit wilt regelen? Als u dit roept moet u ook boter bij de vis doen. Anders is het holle retoriek.” Blauw antwoordt dat ze een eenmanspartij is maar de samenwerking wil zoeken met andere partijen om het één en ander in te dienen. “Als ik iets indien dan wil ik dat goed doen. Ik ben niet van moties voor de bühne.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Houdt de lobby op gang om geld terug naar het gemeentefonds”

Wethouders Mirjam Wijnja (GroenLinks) en Rik van Niejenhuis (PvdA) erkennen de strubbelingen die verschillende fracties ervaren. Wijnja: “Als het ravijnjaar niet zou spelen dan zouden we de komende jaren geen problemen hebben. Daarom doe ik nogmaals de oproep aan partijen hier om contact te zoeken met de collega’s in Den Haag om die lobby op gang te houden om geld terug te krijgen uit het gemeentefonds. Als dat lukt dan hebben we hele andere debatten hier in deze zaal.” Wijnja is ook blij met de suggesties: “Cofinanciering is bij deze projecten belangrijk. Kun je het samen op pakken met onderwijsinstellingen? Met het bedrijfsleven? En ook het maken van slimme combinaties is interessant. Dat is een uitdaging die ik graag op ga pakken.”

Moties

Van Niejenhuis gaat in op de woorden die gesproken zijn over Museum aan de Aa: “Het zijn de oudste panden die we hebben. Daar moet een goed plan voor komen.” De verwachting is dat er dit jaar nog geen beslissingen genomen gaan worden over de investeringen. Wel zegt de wethouder toe nog verschillende beeldvormende sessies te willen gaan houden om raadsleden mee te nemen in het proces. Desalniettemin kondigen verschillende partijen aan om bij de volgende raadsvergadering, of tijdens het Voorjaarsdebat, in juli moties in te dienen.